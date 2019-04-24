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Pankreas ve karaciğer kanserlerinde çığır açan yeni tedavi yöntemi

Pankreas ve karaciğer kanserlerinde çığır açan yeni tedavi yöntemi

Karın boşluğuna birkaç milimetrelik küçük deliklerden girerek büyük karaciğer ve pankreas ameliyatları yapmanın mümkün olduğunu kaydeden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Can, müjdeyi verdi.

Lokman Hekim Sağlık Grubu Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Can, karın boşluğuna birkaç milimetrelik küçük deliklerden girerek büyük karaciğer ve pankreas ameliyatları yapmanın mümkün olduğunu belirterek, “Eskiden hayal bile edilemeyen kompleks ameliyatlar artık bu yöntemle ve ciddi başarı oranıyla yapılabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Can, karaciğer ve pankreas kanserlerinin hasta ve yakınlarında büyük endişeye neden olduğuna ancak günümüz teknolojileriyle uygulanan cerrahi yöntemlerin bu alandaki kaygıları azalttığına dikkati çekti. 

Açık ameliyat uygun mudur?
Minimal invaziv cerrahinin karın bölgesinde laparoskopik ve robotik cerrahi şeklinde yapıldığını anlatan Can, "Açık ameliyatlar halen bazı hastalarda uygulanmaya devam ediliyor çünkü kimi kişilerde hastalık teknik olarak laparoskopik ve robotik ameliyata uygun olmuyor. Bu da normal bir durum. Hemen her hastamızı ameliyat hazırlığında laparoskopiye uygunluk açısından da inceliyoruz." ifadelerini kullandı.

Can, dört beş küçük delikten ameliyatı tamamladıktan sonra çıkarma işlemini kadınlarda vajinadan yapabildiklerini belirterek, erkeklerde ve vajinal çıkarımın uygun olmadığı bayan hastalarda ise sezeryan gibi bir kesiden işlemi gerçekleştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Minimal invaziv yöntemde olay sadece karında uzun bir kesikten kurtulmak değil. Aynı zamanda ameliyatta sadece hedef organa yöneliyor, diğer organlar rahatsız edilmiyor. Örneğin laparoskopik karaciğer ameliyatında ince bağırsaklara dokunmuyor, onları hiç görmüyoruz bile. Bağırsaklar açık ameliyatın bir parçası olan sağa sola itme, çekme, sıkıştırmaya muhatap olmuyorlar. Böylece rahatsız edilmeyen organlar ameliyattan sonra daha hızlı derlenip kendine geliyor, işlevlerini hızla yeniden kazanıyor.

Günlük aktivitelere hızlı dönüş
Bu da hastanın yeme, içme, tuvalete gitme ve sonuç olarak da günlük aktivitelerine daha hızlı dönmesini sağlıyor. Ağrı çok daha az oluyor. Tabi kozmetik açıdan da önemli, çünkü belli belirsiz bir iki küçük iz ile koca bir karaciğer veya pankreas ameliyatını geçirmiş oluyorsunuz. Son olarak söyleyebileceğim avantajı, yara yeri problemi yaşamayan hastalar, gerekmesi durumunda kemoterapiye de daha kısa sürede başlayabiliyorlar."

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