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CHP'li Çelik, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin neden serbest bırakıldığını açıkladı!

CHP'li Çelik, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin neden serbest bırakıldığını açıkladı!

CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Celal Çelik, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün'ün serbest bırakılma gerekçesini açıkladı. Çelik, savcının "Sağlık durumu elverişli değil" dediğini söyledi.

Çelik, kişisel twitter hesabından Ankara Çubuk'taki şehit cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'na saldıran Sarıgün'ün serbest bırakılmasında Çubuk Savcısının etkili olduğunu söyledi. 

"Osmanımın sağlık durumu tutukluluk için elverişli değil"

CHP'li Çelik, "Başsavcısı 'tutuklama koşulları var ama Osmanımın sağlık durumu tutukluluk için elverişli değil' diyerek tutuklama isteminde bulunmamış. Yuh artık" ifadelerini kullandı. 

Durumun hukuka aykırı olduğunu belirten Çelik, "İlgililerden hesap soracağız" dedi. 

Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

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