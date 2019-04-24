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Aile Bakanı Selçuk'tan Küçükçekmece'deki tecavüz olayına sert tepki!

Aile Bakanı Selçuk'tan Küçükçekmece'deki tecavüz olayına sert tepki!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Küçükçekmece'deki olayla ilgili adli işlem başlatılmıştır" diye konuştu.

Bakanı Selçuk, "Küçükçekmece'deki elim hadise hepimizi derinden yaralamış, üzmüş, sarsmıştır" ifadelerini kullandı.

Selçuk, "Çocuğun tedavi gördüğü hastaneye gidildi, aileye her türlü destek sağlandı. Adli süreç başlatıldı" dedi.

5 yaşındaki bir kız çocuğu hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da Küçükçekmece’ye bağlı Kanarya Mahallesi’nde tecavüze uğradığı iddia edilen 5 yaşındaki bir kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Ailesiyle hastanede gözetim altında olan M.'nin yarın taburcu edilmesi bekleniyor.

Karakol 1 dakika mesafede

Olayı öğrenen mahalle sakinleri ve Küçükçekmeceliler öfkeyle sokaklara çıkarak 23 Nisan akşamı olay yerine 1 dakika mesafede yer alan karakol önünde protesto gösterisi düzenledi. İnfiale neden olan olay sonrası failler henüz yakalanamadı.

Olayın tek tanığı küçük bir çocuk

Mağdur çocuk M.'nin ailesi ve çevresi ile görüşen Yol Tv'nin aktardığı bilgilere göre olayın tek görgü tanığı U. isimli bir başka 5 yaşındaki erkek çocuk. Saldırganları tarif eden U.'ya göre ikisi yetişkin, biri 15 yaşlarında üç kişi, 22 Nisan günü saat 14:00 sularında evlerinin önünde oynayan iki çocuğun yanına gelerek onlara para verdi ve birlikte bir yere gitmek için kandırdı.

Durumu yengesi farketti

İddialara göre M.’yi zorla yolun karşısındaki bir apartman boşluğuna götüren failler burada çocuğa tecavüz etti. Eve gelen M. üzerindeki çamur ve tozu açıklamak için “Beni dövdüler” dedi ve çocuğun halinden şüphelenen yengesinin çocuğun elbiselerini çıkarmasıyla istismar açığa çıktı. Durumu kötüleşen M. hastaneye kaldırıldı.

Suriyelilere ait dükkana ateş edildi

Cinsel saldırının gerçekleştiği sokağın her iki girişinde de mobese kameraları mevcut. Faillerin Suriyeli göçmenler olduğuna dair bir iddia sebebiyle akşam saatlerinde Suriyeli bir işletmecinin dükkanına silahla ateş edildi.

Titizlikle takip ediyoruz

Olaya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sürecin titizlikle takip edildiği belirtildi.

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