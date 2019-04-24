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ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik 1915 olayları açıklaması! Soykırım dedi mi? Haberin devamı.
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ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik 1915 olayları açıklaması Soykırım dedi mi?

ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik 1915 olayları açıklaması Soykırım dedi mi?

ABD Başkanı Donald Trump 1915 olayları için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 'büyük felaket' ifadesini kullandı.

1915 Olayları ile ilgili Beyaz Saray'dan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 1915 Olayları için "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesi kullanıldı.

Trump'ın imzası bulunmuyor

Beyaz Saray'dan 1915 Olayları ile ilgili yapılan açıklamanın altında ABD Başkanı Donald Trump'ın imzası bulunmadığı belirtildi.

Önceki yıllarda Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamanın altında ABD Başkan'ının imzası yer alıyordu. 

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