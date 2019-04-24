Kamu hizmet alım ve yapım işlerinde belge zorunluluğu! İşte detaylar

"Tehlikeli" ve "Çok tehlikeli" sınıfındaki 117 meslekte çalışanlara kamunun hizmet alım ve yapım işlerinde belge şartı getirildi.

Aralarında inşaat demircisi, kalıpçısı, duvarcısı ile kaynakçısının da olduğu "Tehlikeli" ve "Çok tehlikeli" sınıftaki 117 meslekte, mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar kamunun hizmet alım ve yapım işlerinde çalıştırılmayacak.

Kamunun hizmet alım ve yapım işlerinde belge şartı getirildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan, muhabirine yaptığı açıklamada, "Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği" ile "Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği"nde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliklerin geçen ay Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

Düzenlemelerin ihalelere katılan yüklenici firmalara bazı yükümlülükler getirdiğini vurgulayan Ceylan, şu bilgileri verdi: "Artık kamu ihalelerinde yüklenici firmalar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğler ile zorunlu hale getirilen 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' sınıftaki 117 meslekte belgesi olmayan personel çalıştıramayacak.

Böylece aralarında demirci, kalıpçı, duvarcı ve kaynakçının da olduğu 117 meslekte, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayanlar kamunun ihale ettiği işlerde istihdam edilemeyecek."

"İş kazası riskinin yoğun olduğu meslekler"

Ceylan, düzenlemeyle mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğunun Kamu İhale Kanununa (KİK) eklendiğini bildirerek, bunun kamunun belgeli ve nitelikli iş gücüne verdiği önemi gösterdiğini söyledi.

"Tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki mesleklerde iş sağlığı ve güvenliğinin büyük önem taşıdığını ifade eden Ceylan, şunları kaydetti: "İş kazalarını en aza indirilmek, üretimde verimlilik ve etkinliği sağlanmak ve çalışma hayatına nitelikli ve belgeli işgücü kazandırmak için hayata geçirilen mesleki yeterlilik belgesi, 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' sınıftaki 117 meslekte zorunlu.

Bunlar, iş kazası riskinin yoğun olduğu meslekler. Kamu, bünyesindeki hizmet alım ve yapım işlerinde belgesiz çalışanlara izin vermeyerek, hem nitelikli iş gücünü teşvik edecek, hem iş kazası riskini azaltacak, hem de toplumda mesleki yeterlilik bilincini güçlendirecektir."