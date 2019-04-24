Osman Sarıgün'ün ifadesi ortaya çıktı : 'Elimi salladım Kılıçdaroğlu'na değmiş'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün, adli kontrol şartı ile serbest kalırken verdiği ifade ortaya çıktı.

Savcılıktaki ifadesinde yaşananları anlatan Osman Sarıgün, bir başkası kendisine vurunca karşılık verdiğini iddia etti. Sarıgün şunları söyledi:

-"Uzun boylu yapılı birisi beni omuzumdan itekledi. Arkamdan bir şahıs ‘Adam sana vuruyor, sen ne duruyorsun’ diye söyledi. Bu şekilde tahminime göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumalarından birisi omzuma vurunca ben de gayriihtiyari yumruğumu savurdum. Yumruğum Kemal Kılıçdaroğlu’na denk gelmiş. Ben Kemal Kılıçdaroğlu’nu tam görmedim. Beni tartaklayarak o alandan uzaklaştırdılar”.

Elimi salladım Kılıçdaroğlu'na değmiş

Osman Sarıgün mahkemedeki ifadesinde ise kendini şu şekilde savundu:

-"Herkes Kemal Kılıçdaroğlu’nu yuhaladığı için ben de oradaki bir anlık psikoloji ile yuhaladım. Sadece iki üç kez yuhaladım. Ben kalabalığın içindeydim. Bir arbede yaşanıyordu. Birisi bana yumruk vurdu. Benim omzumdan iteledi. Zannedersem bu şahıs Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumalarından birisiydi. Ben de elimi salladım. Kemal Kılıçdaroğlu’na değmiş".

Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerim pişmanın

Sarıgün, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerken şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'na küfür ve hakaret etmedim. Törende bana Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlü ve fiziki yönde saldırmam konusunda yönlendiren olmadı. Ben bir anlık psikoloji ile bu eylemleri gerçekleştirdim. Ben de törendeki kişilere Kemal Kılıçdaroğlu’nu yuhalayalım demedim. Yönlendirmedim. Kemal Kılıçdaroğlu'na taş atmadım. Ben huzurunuzda kamuoyundan, devlet büyüklerimden ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerim. Oradaki bir anlık psikoloji ile yaptım. Çok pişmanım.”

Serbest kalınca el öptürmeye başladı

İfadesinde "Kılıçdaroğlu'na yumruk attığım için çok pişmanım" diyen Osman Sarıgün, evine gidince ağız değiştirdi. El öptürmeye başlayan Osman Sarıgün, gördüğü rağbetten hayli mutlu...

AK Parti adayı şaşkına çevirdi

Osman Sarıgün'ü ziyarete giden isimlerden biri ise AK Parti Etimesgut Belediye Başkan Aday Adayı Önder Gökçekaya oldu. Osman Sarıgül ile video çekip bunu resmi sosyal medya hesabından paylaşan Önder Gökçekaya, "Şu an evindeyiz. Türkiye'nin kahramanı Osman amcamız' diyerek övgüler dizdi.

"Devlet büyüklerime selam ediyorum''

Osman Sarıgün ise "Türkiye'ye selam olsun. Devlet büyüklerine selam ediyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Hepsine başarılar dilerim" dedi.

İşte o video kaydı:

Sabıkası çıktı

Osman Sarıgün'ün sabıkaları da ortaya dökülmeye başladı. Sarıgün'ün, 3 ay önce hırsızlık yaptığı gerekçesiyle çalıştığı tır şirketinden kovulduğu ortaya çıktı. Osman Sarıgün, 1989-1990 seneleri arasında ise inek hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle Ankara Merkez Cezaevi yatmış.

Osman Sarıgün'ün Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı görüntüler;