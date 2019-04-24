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Karabük'teki trafik kazası 1 can aldı meraklı sürücü selfie yaptı

Demirören Haber Ajansı
Karabük'teki trafik kazası 1 can aldı meraklı sürücü selfie yaptı

KARABÜK'te yaşayan ve motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Sefa Cinkovuk kamyonetle çarpıştı. Öğrenciyi gören yoldan geçen meraklı sürücülerden İ.Ö, selfie yaparak sosyal medyadan paylaşarak "Maalesef motorcu rahmetli oldu gibi' notunu düştü.

Kaza, öğle saatlerinde Karabük - Zonguldak yolu Balıkısık mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Makine Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Sefa Cinkavuk'un kullandığı 06 FR 4867 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Şevki Kar idaresindeki 81 EA 801 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Selfie yaptı sosyal medyadan paylaştı

Kazada yola savrulan Sefa Cinkavuk, kanlar içerinde kaldı. Yoldan geçerken kazayı görüp duran sürücülerden İ.Ö., Cinkavuk'u arka plana alarak selfie yaparak sosyal medya hesabından 'Maalesef motorcu rahmetli oldu gibi' diye paylaşımda bulundu. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sefa Cinkavuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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