Küçükçekmece'de neler oluyor? Bir "Cinsel istismar haberi daha" ilçeyi ayağa kaldırdı

KÜÇÜKÇEKMECE'de, ilçeyi ayağa kaldıran 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz olayıyla ilgili soruşturma sürerken, aynı bölgede 7 yaşındaki kız çocuğu, bir apartmanın 5. katında cinsel tacize uğradı.

Küçükcekmece Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarın zanlıları henüz yakalanmamışken, bu defa da Atatürk Mahallesi'nde yeni bir cinsel taciz olayı gerçekleştirildi. Küçük kızın bağırması üzerine saldırgan olay yerinden kaçtı.

Tacizciyle karşı karşıya kaldı

Habertürk'ün haberine göre, binanın 5. katında oturan 7 yaşındaki kız çocuğunun annesi ekmek almak için bakkala gitti. O sırada saldırgan apartmandan içeri girerek 5. kata çıktı. Annesinin geldiğini sanarak kapıyı açan küçük kız tacizciyle karşı karşıya kaldı. Tacizci küçük kızın elbiselerini çıkarmaya çalışırken kız çocuğu çığlık attı. Komşuların kapılarını açması üzerine saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

Tacizcinin eşkali belirlendi

Görgü tanıkları tacizcinin 1.75 cm boyunda, kahverengi montlu, bıyıklı ve kasket şapkalı olduğunu söyledi.

Olay yerinde inceleme yapıldı

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 yaşındaki küçük kız çocuğunu hastaneye götürdü. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından cinsel istismarın olup olmadığı netlik kazanacak. Olay yeri inceleme şubesi ekipleri de saldırgana ait bir iz bulabilmek için binada inceleme yaptı.

İlçe 3 gündür ayakta

Küçükçekmece'de, cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen 5 yaşındaki kız çocuğunun ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Mahalleliyi sokağa döken olayın ardından Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgedeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Çevre sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Olayın duyulmasının ardından Kanarya Polis Merkezi önünde toplanan mahalle sakinleri konunun biran önce aydınlatması için yetkililerden yardım istedi.

Emniyet'ten açıklama geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız evladımız hastanede gözetim altındadır. Süreç, Emniyet Teşkilatımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Resmi olmayan açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Gerekli tıbbi ve adli işlemler başlatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, konuyla ilgili gerekli tıbbi ve adli işlemlerin başlatıldığı belirtilerek, "İl Müdürlüğü ekipleri çocuğumuzun tedavi gördüğü hastaneye giderek aile ile görüşmüş ve aileye destek olmuştur.Aile, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmetlerinden de yararlandırılacaktır" denildi.