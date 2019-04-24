YSK'dan İstanbul seçimleriyle ilgili karar! MHP'nin başvurusunu kabul etti

YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili verdiği ara kararda, "Kısıtlı seçmen ile ilgili yeniden bilgi istenmesine gerek yok" denildi.

YSK, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimi hakkında yaptığı olağanüstü itirazda ara karar verdi.

Birinci ve ikinci ilçe seçim kurullarından bilgi istedi

Ara kararda; sandık kurulu, başkan, memur ve üyelerin görevlendirilmesinde esas alınan listelerin, hangi kurumlardan temin edildiği hakkında Maltepe Birinci ve ikinci ilçe seçim kurullarından bilgi istedi.

"Kısıtlı seçmen ile ilgili yeniden bilgi istenmesine gerek yok"

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin itirazı üzerine İstanbul seçimleriyle ilgili yaptığı incelemeye dair verdiği ara kararda, "Kısıtlı seçmen ile ilgili yeniden bilgi istenmesine gerek yok" dedi.

MHP'nin başvurusuna onay

Öte yandan YSK, MHP'nin Maltepe'de kamu görevlisi olmayan sandık kurulu üyelerinin araştırılmasını kabul etti.