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Kaza yapan genç şoka girdi! ''Bak hele ben ölüyor muyum?''

Kaza yapan genç şoka girdi! ''Bak hele ben ölüyor muyum?''

ADANA'da dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada yaralanan genç, kendisini kameraya çekenlere '' Bak hele, ben ölüyor muyum?'' diye sordu.

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Sezai Karakoç Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, kimliği belirlenemeyen gencin yönetimindeki 01 BPD 56 plakalı hafif ticari araç, aşırı hızdan dolayı kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Sürücü hurdaya dönen araçta sıkıştı.

"Bak hele, ben ölüyor muyum?"

Kazanın olduğu bulvar üzerinden geçen kişi ise araçta sıkışan sürücünün yanına giderek cep telefonu ile kaza yerinden görüntü almaya başladı. Bunun üzerine araç sürücüsü kazanın şokuyla görüntü çeken vatandaşa, "Bak hele, ben ölüyor muyum?" diye sordu.

O kişi de yaralı sürücüye, "Bu araçtan nasıl sağ çıktın? Ayağın nasıl, aracın tekeri kopmuş" diye karşılık verdi. Yaralı sürücü bunun üzerine, "Teker koptu, ben buradayım" dedi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araçtan çıkartırken 112 ekipleri de ambulansla yaralı genci hastaneye kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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