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İstanbul Valiliği'nden provokasyon uyarısı

İstanbul Valiliği'nden provokasyon uyarısı

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de çocuk istismarıyla ilgili sosyal medyada bir takım iddiaların yer aldığını belirterek vatandaşların bu tür provokasyonlar konusunda dikkatli olmalarını istendi.

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de çocuk istismarıyla ilgili sosyal medyada bir takım iddiaların yer aldığını belirterek vatandaşların bu tür provokasyonlar konusunda dikkatli olmalarını istendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kanarya Mahallesi'nde 22 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen küçük yaştaki çocuğun istismarı olayını nefretle kınıyor, yavrumuza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

"İnsanlık dışı, vicdanları sızlatan ve asla kabul edilemez durumdaki bu tür olaylar hepimizi derinden üzmektedir." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Bu menfur olayın öğrenilmesiyle birlikte yavrumuza ve ailemize hemen sağlık ve psiko-sosyal hizmet desteği sağlanmıştır. Olayın failinin yakalanması ve en kısa sürede adalete teslim edilmesi için İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün Asayiş, Çocuk Şube, Terörle Mücadele, Siber Suçlar, İstihbarat, Güvenlik, Çevik Kuvvet ve diğer birimlerinden oluşan ekiplerimizle titizlikle ve kesintisiz devam eden bir çalışma başlatılmıştır. Sosyal medyada mağdur yavrumuzun ve ailesinin sağlık durumlarına ilişkin yapılan bazı paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Maalesef bu tür müessif olayların toplumda kaos ve kargaşa çıkarmak isteyen bazı çevreler tarafından provokasyon amacıyla kullanıldığı da tarafımızdan dikkatle izlenmekte ve tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlem başlatılmaktadır.

Bu olayları kullanmak isteyen art niyetli paylaşımlara itibar edilmemesini, yoğun emek ve mesai içerisinde bu tür olayların önlenmesi ve aydınlatılması için görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olunmasını bekliyoruz."

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