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Erdoğan'dan Sri Lanka Devlet Başkanı'na telefon

Erdoğan'dan Sri Lanka Devlet Başkanı'na telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena'yı telefonla arayarak, terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sri LankaCumhurbaşkanı Maithripala Sirisena ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Cumhurbaşkanımız görüşmede Sri Lanka'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için Sayın Maithripala Sirisena'ya taziyelerini iletmiştir" denildi. 

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