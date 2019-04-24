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İbrahim Kalın'dan 1915 olaylarıyla ilgili tweet

İbrahim Kalın'dan 1915 olaylarıyla ilgili tweet

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 1915 olaylarıyla ilgili olarak Türkiye'nin arşivlerinin kapılarının herkese sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 1915 olaylarının peşin hüküm vermeden okunması ve araştırılması gerektiğini belirtti.

Kalın, Twitter'daki hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 olaylarına dair "Amacı hakikati bulmak olan herkese arşivlerimizin kapıları sonuna kadar açıktır. Bizim gizlimiz yok." sözlerini paylaşarak, "1915 olaylarını, öncesini, sonrasını ve ortak acımızı öğrenmek isteyenler bu çağrıya kulak vermeli. Peşin hüküm vermeden okumalı, araştırmalı." ifadelerini kullandı.

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