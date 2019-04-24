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Türkiye'den Trump'a sert tepki

Anadolu Ajansı
Türkiye'den Trump'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, "ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını reddediyoruz" açıklamasında bulundu. Trump, 1915 olaylarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "20. yüzyılın en büyük toplu katliamlarından olan Meds Yeghern'de acı çekmiş olanların anısını hatırlıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan'a ilişkin Ermenice 'Büyük Felaket' anlamına gelen 'Meds Yeghern' ifadesini reddetti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan 2019 tarihli açıklamasını reddediyoruz. Ermenilerin kurguladıkları subjektif anlatıyı temel alan bu açıklamanın hiçbir değeri yoktur. Tarihin iç siyasi mülahazalarla çarpıtılması asla kabul edilemez" ifadesi kullanıldı. 

"Aynı dönemde Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Müslümanın acılarını bir kez daha hatırlatarak Başkan Trump'ı adil olmaya davet ediyoruz" denilen açıklamada, Türkiye'nin, 104 yıl önce yaşanan olayların her yönüyle anlaşılması için Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisinin arkasında olduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1915 olaylarındaki sorumluluklarını unutturmak isteyen radikal Ermeniler ise bu öneriye olumlu yaklaşma cesaretini gösterememektedir. Bu vesileyle, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sürecinde hayatını kaybeden Müslüman, Hristiyan, Yahudi tüm sivil Osmanlı milletlerini saygıyla anıyoruz." 

Trump, 1915 olaylarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "20. yüzyılın en büyük toplu katliamlarından olan Meds Yeghern'de acı çekmiş olanların anısını hatırlıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

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