Bursa'da dehşet: Sokak ortasında kurşun yağdırdı!

BURSA’da sokak ortasında tartıştığı kişiyi 4 el ateş ederek yaralayan şahıs kayıplara karıştı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA’nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, aralarında bir süredir husumet bulunan Tacettin P. Ve Yavuz A. Cadde üzerinde karşılaştı. Aralarında yaşanan sözlü münakaşa bir anda kavgaya döndü. Bunun üzerine Tacettin P. yanında bulunan silahı çekerek Yavuz A.’nın bacaklarına 4 el ateş etti. Yavuz A.’nın yere yıkılmasından sonra Tacettin P. kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların müdahale ettiği Yavuz A. ise özel bir araçla Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü. Polis, yaptığı araştırma neticesinde Tacettin P.’nin olay yerinden kaçtığı arabayı yakaladı. Ancak zanlının arabadan inip yaya olarak kaçtığı tespit edildi. Emniyet güçleri Tacettin P.’nin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.