HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

TSK'dan PKK'ya bir darbe daha! Şehitlerimizin intikamı alındı

TSK'dan PKK'ya bir darbe daha! Şehitlerimizin intikamı alındı

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Seriberi Üs Bölgesi'ne 21 Nisan'da sızmaya çalışanların arasında yer alan bir grup terörist, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Kandil bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Savaş uçakları terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefleri imha etti.

"Şehitlerin kanları yerde kalmadı"
 Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Seriberi Üs Bölgesi'ne 21 Nisan'da sızmaya çalışanların arasında yer alan bir grup terörist, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Seriberi Üs Bölgesi'ne PKK/YPG'li teröristler, 21 Nisan'da sızma girişiminde bulunmuş, çıkan çatışmada 4 asker şehit olmuştu. Söz konusu saldırının ardından başlatılan operasyon kapsamında düzenlenen hava harekatı ile saldırıya katılan teröristlerden bir grubu etkisiz hale getirilmişti.

Kaçan teröristlerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sonucunda, 4 askerin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren ve yerleri belirlenen bir grup terörist daha Hakurk'a düzenlenen yeni bir hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Askeri yetkililer, yapılan harekatlarla birlikte şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını, diğer teröristleri de aynı sonun beklediğini ifade etti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Şehit babası Doğan Çetin'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Şehit babası Doğan Çetin'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki
3 lira borç için elektriği kesilince çelenk gönderdi
3 lira borç için elektriği kesilince çelenk gönderdi
Toplanması beklenen Meclis'e bir milletvekili geldi
Toplanması beklenen Meclis'e bir milletvekili geldi
AB'den Mısır'daki anayasa değişikliklerine eleştiri
AB'den Mısır'daki anayasa değişikliklerine eleştiri
Erdoğan'dan Sri Lanka Devlet Başkanı'na telefon
Erdoğan'dan Sri Lanka Devlet Başkanı'na telefon
Türkiye'den Trump'a sert tepki
Türkiye'den Trump'a sert tepki
ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu’nun programı iptal edildi
Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu’nun programı iptal edildi
YSK'dan İstanbul seçimleriyle ilgili karar! MHP'nin başvurusunu kabul etti
YSK'dan İstanbul seçimleriyle ilgili karar! MHP'nin başvurusunu kabul etti
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Kaza yapan genç şoka girdi! ''Bak hele ben ölüyor muyum?''
Kaza yapan genç şoka girdi! ''Bak hele ben ölüyor muyum?''
Karabük'teki trafik kazası 1 can aldı meraklı sürücü selfie yaptı
Karabük'teki trafik kazası 1 can aldı meraklı sürücü selfie yaptı
AÖF sonuçları açıklanıyor TC ile AÖF sınav sonucu sorgulama
AÖF sonuçları açıklanıyor TC ile AÖF sınav sonucu sorgulama
Küçükçekmece'de neler oluyor? Bir "Cinsel istismar haberi daha" ilçeyi ayağa kaldırdı
Küçükçekmece'de neler oluyor? Bir "Cinsel istismar haberi daha" ilçeyi ayağa kaldırdı
Noterler bugün açık mı 23 Nisan hangi noterler açık?
Noterler bugün açık mı 23 Nisan hangi noterler açık?
Yorumlar