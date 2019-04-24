Volkan Demirel'den Trabzonspor yorumu

Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor ile oynanacak olan kritik mücadele öncesinde galibiyet sözü verdi.

Kaptanlar Volkan, Mehmet Topal ve Hasan Ali'nin düzenlediği toplantıda oyuncular ayağa kalkmak için birbirlerine söz verdi.

Alanya karşısındaki oyunun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Volkan Demirel"Taraftarın yüzüne bakabilmek için toparlanmamız şart. Kalan beş maçımızı da kazanmalıyız. Bunu başarabilecek güce sahibiz. Özellikle Trabzonspor karşılaşması çok önemli. Artık kötü gidişe dur demeliyiz" ifadesinde bulundu.

Mehmet Topal "Trabzonspor galibiyeti başlangıç olmalı" derken, Hasan Ali de "Trabzonspor'u yenemememiz için hiçbir sebep yok. Artık galibiyet serisi gelmek zorunda" sözlerini kullandı.