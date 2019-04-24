HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

PKK yandaşlarından Londra'da TRT World binasına saldırı

Anadolu Ajansı
PKK yandaşlarından Londra'da TRT World binasına saldırı

Terör örgütü PKK yandaşı bir grup TRT World'ün Londra merkezine saldırdı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ile örgütü simgeleyen bez parçaları taşıyan grup, lobiyi yaklaşık bir süre işgal etti.

TRT World'ün Gray's Inn Road'daki merkezine gelen yaklaşık 50 terör örgütü yandaşı binanın lobisine girdi.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ile örgütü simgeleyen bez parçaları taşıyan grup, lobiyi yaklaşık bir saat süreyle işgal etti.

Güvenlik turnikelerini aşamayan terör örgütü yandaşları, daha sonra olay yerine gelen İngiliz polisi tarafından bina dışına çıkarıldı.

Polisin bir süre daha bina önünde güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Terör örgütü yandaşları Avrupa'da daha önce de Türk iş yerleri ile camilere saldırı düzenlemiş, bazı yabancı medya kuruluşlarını işgal etmişti.

PKK İngiltere'de terör örgütleri listesinde yer alıyor ancak İngiliz polisinin örgüt yandaşlarına tolerans gösterdiği görülüyor.

İngiltere'de terörle mücadele yasasına göre, terör listesindeki bir örgüte ait simgeleri taşımak suç teşkil ediyor.

Örgüt üyeleri de 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Saldırıya uğradı 'Ölmedim ayaktayım, paşam' dedi
Saldırıya uğradı 'Ölmedim ayaktayım, paşam' dedi
Bursa'da dehşet: Sokak ortasında kurşun yağdırdı!
Bursa'da dehşet: Sokak ortasında kurşun yağdırdı!
İran'dan ABD'ye tehdit dolu sözler
İran'dan ABD'ye tehdit dolu sözler
Kupada ilk finalist Akhisarspor
Kupada ilk finalist Akhisarspor
İsrail'in kesintisi Filistin hükümetini zorluyor
İsrail'in kesintisi Filistin hükümetini zorluyor
HDP'den skandal sözde soykırım paylaşımı
HDP'den skandal sözde soykırım paylaşımı
ÖNCEKİ HABERLER
Ekonomist Demirtaş'tan işsizlik uyarısı
Ekonomist Demirtaş'tan işsizlik uyarısı
ADD'nin özel konuğu Sezer ilk kez ödül aldı
ADD'nin özel konuğu Sezer ilk kez ödül aldı
Anneler Günü ne zaman 2019 hangi gün kutlanacak
Anneler Günü ne zaman 2019 hangi gün kutlanacak
Şans Topu sonuçları açıklandı Büyük ikramiye bir kişinin oldu
Şans Topu sonuçları açıklandı Büyük ikramiye bir kişinin oldu
İbrahim Kalın'dan 1915 olaylarıyla ilgili tweet
İbrahim Kalın'dan 1915 olaylarıyla ilgili tweet
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
Büyükelçi Kılıç'tan ABD yönetimine 1915 olayları tepkisi
Büyükelçi Kılıç'tan ABD yönetimine 1915 olayları tepkisi
23 Nisan şarkıları-en çok paylaşılan 23 Nisan şarkı sözleri
23 Nisan şarkıları-en çok paylaşılan 23 Nisan şarkı sözleri
Yorumlar