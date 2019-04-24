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Bakan Albayrak: Pozitif yansımalar devam ediyor

Bakan Albayrak: Pozitif yansımalar devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, 'Sanayi üretiminde, özellikle yapısal dönüşüm adımlarını hayata geçirdikçe çok daha hızlı yükseliş yakalayacağız' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Dengelenme sürecinin sanayide ve reel kesim güvenindeki pozitif yansımaları devam ediyor. Sanayi üretiminde, imalat sanayi kapasite kullanım oranlarında ve reel kesim güveninde, özellikle yapısal dönüşüm adımlarını hayata geçirdikçe çok daha hızlı yükseliş yakalayacağız."

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