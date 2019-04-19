İstanbullular Berat Kandilinde camilere akın etti

İstanbullular Berat Kandilinde camilere akın etti

İSTANBUL'da, Berat Kandili coşkuyla idrak edildi. Büyük Çamlıca Cami'ndeki programa katılan vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbullular Berat Kandilinde camilere akın etti - Sayfa 1

İSTANBUL'da vatandaşlar Berat Kandili dolayısıyla başta Büyük Çamlıca Cami, Eyüp Sultan, Fatih, Sultanahmet ve Süleymaniye olmak üzere camileri doldurdu.

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İstanbullular Berat Kandilinde camilere akın etti - Sayfa 2

İstanbul'da vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Cami, Eyüp Sultan, Fatih, Sultanahmet ve Süleymaniye başta olmak üzere camilerde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi.

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İstanbullular Berat Kandilinde camilere akın etti - Sayfa 3

Kandil dolayısıyla erkek, kadın, genç, yaşlı binlerce kişi, özel programlar düzenlenen camilerde saf tuttu.

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İstanbullular Berat Kandilinde camilere akın etti - Sayfa 4

Namaz kılan vatandaşlar, dua etti.

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