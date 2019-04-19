İstanbullular Berat Kandilinde camilere akın etti
İSTANBUL'da, Berat Kandili coşkuyla idrak edildi. Büyük Çamlıca Cami'ndeki programa katılan vatandaşlar namaz kılıp dua etti.
Anadolu Ajansı
İSTANBUL'da vatandaşlar Berat Kandili dolayısıyla başta Büyük Çamlıca Cami, Eyüp Sultan, Fatih, Sultanahmet ve Süleymaniye olmak üzere camileri doldurdu.
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İstanbul'da vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Cami, Eyüp Sultan, Fatih, Sultanahmet ve Süleymaniye başta olmak üzere camilerde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi.
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Kandil dolayısıyla erkek, kadın, genç, yaşlı binlerce kişi, özel programlar düzenlenen camilerde saf tuttu.
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Namaz kılan vatandaşlar, dua etti.
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