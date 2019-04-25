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Küçükçekmece'deki protestoya polis müdahalesi

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğramasıyla birlikte başlayan protestolar durulmuyor. Dün gün boyu sokakta olan mahalleli akşam da yaşananları protesto etti.

Kanarya Mahalesi’nde gerçekleşen olayın faillerinin bulunması için protesto yapan mahalleliye polis TOMA ile müdahale etti.

Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir kız çocuğu, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından cinsel istismara uğradı. Kapılarının önünde baygın halde bulunan çocuk Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İstismar pazartesi günü yaşanırken olay dün mahalle halkı tarafından duyuldu. 

Yaşananlara tepki gösteren mahalle halkı dün geceden beri protesto eylemlerine devam ediyor. Polis, Kanarya Mahallesi'nde düzenlenen protestoya TOMA ile müdahale gerçekleştirdi.

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