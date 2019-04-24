Ekonomist Demirtaş'tan işsizlik uyarısı

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, işsizlik rakamları açısından Mayıs'ın Nisan'dan daha kötü olacağını söyledi. Gençlerdeki işsizlik oranının artmasının sosyal olayları tetikleyebileceği uyarısında bulunan Demirtaş. işsizliğin ekonominin en hassas noktası olduğunu söyledi.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, işsizlik oranındaki artışın Türkiye için korkunç boyutlara ulaştığını söyledi. Demirtaş, ekonomi yönetimini uyararak krediler konusunda daha şeffaf ve akılcı bir yöntem izlenilmesi gerektiğini söyledi.

Twitter'dan Türkiye'deki işsizlik oranlarını paylaşan Demirtaş, giderek artan rakamların Türkiye için korkutucu boyutlara ulaştığını söyledi. 2019'un her ayının bir önceki ayına göre daha kötü rakamları beraberinde getirdiğini belirten Demirtaş, kredi paketlerinden örnekler verdi genç işsizleri saatli bombaya benzetti.

İşte Demirtaş'ın o tweetleri:

15 Nisan tarihinde Ocak 2019 işsizlik rakamları açıklanmıştı. O gün şu twiti atmışım:

İşsizlik rakamları açıklandı. İşsizlik 14.7% ile Rekor kırdı. Aynı şekilde gençler arası işsizlik 26.7% ile feci bir yere geldi. Bunları anlatmaya çalıştık. Çok üzücü. Özellikle gençler arası işsizlik rakamlarına eğilmeliyiz.

Daha detaylı yazacak olursam şu durumdayız:

Bakın tabloda duran rakamlar size pek bir şey ifade etmeyebilir. Tekrar yazayım: 100 gençten 26.7 si işsiz ve yine 100 kişiden 25.5’i ne eğitimde ne de istihdamda. Bunlar çok acıklı rakamlar.

Şimdi de korkunç üzücü tahminimi yazayım: Şubat Ocak’tan, Mart Şubat’tan kötü oldu. Nisan da Mart’dan, Mayıs da Nisan’dan kötü olacak. Bunun farkına varmamız lazım. Şapkanın öne konulması lazım. Özeleştiri yapılması lazım.

Sürekli “Genç Nüfusumuzla” övünüyoruz. Unutmamak gerekir eğitilmiş ve işinde gücünde olan genç, ALTIN değerindedir. Ancak iyi eğitilmemiş ve işsiz genç: Saatli Bombadır. Bu türde bir işsizlik, toplumsal olayları tetikler. Aileleri yıkar. Tahmin edemeyeceğimiz üzüntüleri beraberinde getirir.

Türkiye’nin mevcut ekonomik portföyü (Yani ekonomisinin sektörlere dağılımı) bunca gence iş yaratmaya maalesef uygun değildir. O yüzden KREDİleri arttırarak hiçbir yere varılamaz. Yanlış ekonomik sektörlere Kredi dağıtmak: Yangına Benzin sıkmaktır. Sorun yanlış yapılan yerlere para püskürterek çözülemez. Sorun “Sil Baştan” yapılarak, Dünya’nın gittiği yeri okuyarak, şeffaflıkla çözülür.

Yoksa Krediyi basarsınız inşaat sektörüne, kısa dönemli Saman Alevi gibi biraz büyür sonra çakılırsınız. İşsizlik ekonominin en hassas noktası. Gençler çok daha iyisini hakkediyor, geleceğe ümit ile bakmak istiyor ... :((