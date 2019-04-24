HDP'den skandal sözde soykırım paylaşımı

HDP'nin resmi twitter hesabından 1915 olaylarına ilişkin paylaşımda sözde soykırım iddialarına sahip çıkıldı. HDP'nin paylaşımına tepki ise yine sosyal medya kullanıcılarından geldi.

HDP, sözde Ermeni soykırımına sahip çıktı. HDP'nin resmi twitter hesabından 1915 olayları için "planlı soykırım" ifadesi kullanılırken, Ermeniler'in yasını paylaşıldığı ifade edildi.

Ermeni lobilerinin uluslararası arenada Türkiye'ye yönelik başlattığı sözde soykırım propagandasına HDP'de katıldı. HDP resmi sosyal medya hesaplarından 1915 olayları için "planlı bir etnik kimlik ve inanç soykırım" tezini dillendirirken 104 yıllık acıyı paylaşıyoruz ifadesi kullanıldı.

İşte HDP'nin sözde soykırıma ilişkin yaptığı o paylaşım;