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Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan Sarıgün karakolda tutuluyor

Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan Sarıgün karakolda tutuluyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yumrukladığı için gözaltına alınan ardından da çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Osman Sarıgün, gelen tehditler nedeniyle koruma amaçlı karakolda tutuluyor.

Ankara'da düzenlenen şehit töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün oğlu İsa Sarıgün, tehdit aldıklarını belirterek, "Babam koruma amaçlı karakolda tutuluyor" diye konuştu.

Ankara Çubuk'ta asker cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırarak yumruk atan Osman Sarıgün, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ancak daha sonra adli kontrol hükmü uygulanarak serbest bırakılmıştı.

"Babama ben de ulaşamıyorum"

Osman Sarıgün'ün oğlu İsa Sarıgün, babasıyla henüz irtibat kuramadığını ifade ederek, "Sosyal medyadan çok tehdit geliyor. Babam koruma amacıyla karakola götürüldü. Kendisine ben de ulaşamıyorum" dedi.

İsa Sarıgün, babası gibi kendisinin de kamyon şoförü olduğunu söyleyerek, "Olay günü ben İstanbul'daydım. Neler olduğunu bilmiyordum. Şu anda Ankara'ya dönüyorum, yoldayım. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz henüz. Kafamız çok karışık" diye konuştu.

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