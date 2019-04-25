Gebelikte doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Uzmanlar uyardı

Gebelikte doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ada Bender, uyarılarda bulundu.

Endüstriyel atıklar ve modern yaşamın etkileri toprak, su ve havayı kirletmekte ve yeryüzündeki kaynakları tüketmekte. Tüm bunlar dış etkilere hayli duyarlı olan anne karnındaki bebeğe zarar vermekte.

Bebekte görülen anomalilere annenin maruz kaldığı toksik maddeler, annedeki vitamin ve mineral eksikleri ya da annenin geçirdiği enfeksiyonlar da neden olabildiği belirtiliyor.

"Kullanılan cihazlar, ilaç sektöründeki yenilikler önemli katkılar sağlıyor"

Dr. Öğr. Üyesi Ada Bender, "Modern dünyadaki bilim ve endüstri ile ilgili gelişmeler beraberinde olumlu sonuçları da getirdi ve olumsuz sonuçlarla aradaki dengeyi sağladı. Laboratuvar testleri, kullanılan cihazlar, ilaç sektöründeki yenilikler, aşı gibi koruyucu sağlık hizmetlerindeki iyileştirmeler anne ve bebek sağlığına önemli katkılar sağladı. Günümüzde ise olumlu sonuçlardan bilimselliğin dışında kalan tamamen yanlış ön yargılar nedeniyle faydalanılmamaktadır."

"Bir doktor tarafından doğruluğu teyit edilmeyen bilgiler pek çok anne adayı tarafından harfi harfine uygulanmaktadır. Poliklinikte, olumsuz etkilerinden hem anne hem bebek adına endişe duyduğumuz bu hatalı davranış modelini düzeltmek için muayene süresinin uzunca bir kısmını harcamaktayız. Hastalarımıza onlar için doğru olan daha fazla bilgilendirmeyi yapabilecekken zaman bu şekilde boşa harcanmaktadır" dedi.

"Gebelikte ortaya çıkan diyabetin tedavisi çoğu zaman sadece diyeti düzenlemektir"

Gebelikte yapılan testlerden şeker yükleme testine son yıllarda hastalarını razı etmekte zorlandığını dile getiren Dr. Ada Bender, "Oysaki bu testle alınan şekerin daha fazlası gebe tarafından gün içinde atıştırmalıklarla tüketilmektedir. Gebelikte ortaya çıkan diyabetin tedavisi çoğu zaman sadece diyeti düzenlemektir. Ancak tanı koyamadığımız için kontrol altına alamadığımız diyabet bebekte kalpteki ciddi anomalilerden anne karnında bebek ölümlerine kadar pek çok olumsuz sonucu beraberinde getirir. Yanlışlar sadece o bebeği ve ailesini değil, maddi ve manevi olarak tüm toplumu etkilemektedir" diye konuştu.

"Bulaşıcı enfeksiyonların sıklığı giderek artıyor"

Bugün sıkça karşılaşılan yanlışlardan birinin de çocukluk çağı aşılarının yaptırılmaması olduğunu belirten Dr. Bender, "Aşılanmayan toplumlarda bulaşıcı enfeksiyonların toplumdaki sıklığı giderek artmaktadır. Bağışıklığı olmayan gebenin enfeksiyonu geçirmesi bebekte ciddi anomalilere neden olur. Çok yakın bir gelecekte şimdi aşılanmayan kız çocukların gebelikleri sırasında geçirdiği enfeksiyonlar ve bunların bebekteki ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kalacağız. Günümüzde anne karnındaki bebek için bir diğer tehlike organik beslenme kalıbının yanlış kullanılmasıdır."

"Özellikle yoğurt, süt, yumurta, beyaz ve kırmızı et gibi gebelikte tüketilmesi gereken gıdalar organik olarak temin edilmedikçe tüketilmemektedir. Büyük kentlerde çalışan ve başka sorumlukları olan günümüz kadının hem doğal dengeyi bozan zararlı etkilere maruziyeti daha fazla olup hem de organik olmadığı düşüncesiyle beslenmesi yeterli olmamaktadır. Bu gıdalar bol miktarda protein içermekte olup bebeğin büyüme ve gelişmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Proteinden fakir karbonhidrattan zengin diyet gebelikte diyabet, gebelik zehirlenmesi (preeklampsi), büyüme gelişme geriliği ve annenin aşırı kilo alması gibi bebek ve anne için pek çok olumsuz sonuca neden olmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Gebelikte vitamin D eksikliği bebeğin kemik gelişimini etkiler"

Doktorun hastaya gebeliğe uygun olarak reçete ettiği ilaçların kullanımı çoğu hasta ve hasta yakını tarafından şüphe ile karşılanmakta olduğunu kaydeden Dr. Ada Bender konuşmasını şöyle noktaladı:

"Gebelikte ilaç kullanımın bebeğe zarar verdiği şeklindeki doğru bilinen yanlışlar nedeniyle kullanılması gereken vitaminler, antibiyotikler gibi önemli ilaçlar kullanılmamaktadır. Gıda takviyesi ve vitaminlerin gebelikte bebekte sinirsel ve bedensel gelişime, annede ise gebeliğin olumsuz etkilerini önlemeye yönelik kanıtlanmış etkileri bulunmaktadır. Kentsel yaşamda endüstriyel hale gelen besinler vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamaya yetmemektedir. İlaç kullanımın da reddedilmesi annede eksikliklere neden olmaktadır."

"Gebelikte eksikleri sık görülen ve önemli sonuçlar doğuran vitamin ve mineraller vitamin-D, vitamin-B12, demir, folik asit, magnezyum, iyot ve kalsiyumdur. Örneğin, gebelikte annedeki vitamin-D’nin eksikliği ülkemizde oldukça yaygın olup gebelik öncesi ve gebelik sürecinde eksikliğinin olması düşük riski, bebeğin kemik gelişimi ya da gelecekteki okul başarısı gibi parametrelere etkilidir. Yine gerekli olmasına rağmen hasta tarafından antibiyotiklerin kullanılmaması enfeksiyonların ilerlemesine erken doğum ya da yenidoğan enfeksiyonlarına neden olmaktadır".