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Ailesiyle tartıştı evini yaktı

ADANA'da ailesiyle tartıştıktan sonra oturduğu evini yakan kişi, ikna çalışmalarına rağmen evden ayrılmayınca alevlerin arasından itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı

Merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bir kişinin ailesiyle tartıştığı ve oturduğu evi ateşe verdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin evde yalnız olduğunu belirledikleri F.Ç'nin ikna çabalarına rağmen haneden çıkmaması ve alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi gönderildi. Polis, bu sırada diğer evleri, yangının sıçrama ihtimaline karşın tahliye etti.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürerek F.Ç'yi evden çıkarttı. 

Gazetecilere saldırdı

Dumandan etkilendiği belirlenen F.Ç, itfaiye ekipleri tarafından ambulansa hastaneye götürüldüğü sırada, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan F.Ç, Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili araştırma yapan ekipler, alkol ve madde bağımlısı olduğu belirtilen F.Ç'nin karısı ve annesiyle tartıştıktan sonra onları ölümle tehdit ettiğini, ardından evi ateşe verdiğini tespit etti.

F.Ç'nin yakınlarına zarar vermiş olabileceğini değerlendiren ekipler, yangının ardından yaptıkları araştırmada evde herhangi bir olumsuzluk olmadığını, annesinin ve karısının bir yakınlarının evine gittiğini belirledi.

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