HABER /  YEREL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

CHP Oğuzeli İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy öldürüldü

CHP Oğuzeli İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy öldürüldü

CHP Oğuzeli İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy, ticari alacak yüzünden çıkan tartışma sonucunda hayatını kaybetti.

Gaziantep Oğuzeli CHP İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy, iş yerinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Tartışmanın alacak verecek meselesinden çıktığı öğrenildi.

Gaziantep Valiliği'nden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Oğuzeli CHP İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy, iş yerinde ticari alacak yüzünden çıkan tartışma sonucu İ.K. tarafından öldürülmüş olup, olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" denildi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist oldu
Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist oldu
Larkin coştu Anadolu Efes Barcelona'yı paramparça etti
Larkin coştu Anadolu Efes Barcelona'yı paramparça etti
Ailesiyle tartıştı evini yaktı
Ailesiyle tartıştı evini yaktı
Fenerbahçe, Final-Four için parkede
Fenerbahçe, Final-Four için parkede
Küçükçekmece'deki protestoya polis müdahalesi
Küçükçekmece'deki protestoya polis müdahalesi
Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan Sarıgün karakolda tutuluyor
Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan Sarıgün karakolda tutuluyor
ÖNCEKİ HABERLER
Omurilik felçlilerine müjde! Elektro terapi yöntemi adım attırıyor
Omurilik felçlilerine müjde! Elektro terapi yöntemi adım attırıyor
Burak Yılmaz, iki takımı geride bıraktı
Burak Yılmaz, iki takımı geride bıraktı
İnşaat maliyet endeksi Şubat’ta yıllık yüzde 27.22 arttı
İnşaat maliyet endeksi Şubat’ta yıllık yüzde 27.22 arttı
Gebelikte doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Uzmanlar uyardı
Gebelikte doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Uzmanlar uyardı
Ekonomist Demirtaş'tan işsizlik uyarısı
Ekonomist Demirtaş'tan işsizlik uyarısı
3600 ek gösterge çıkma tarihi maaşa ne zaman yansır?
3600 ek gösterge çıkma tarihi maaşa ne zaman yansır?
HDP'den skandal sözde soykırım paylaşımı
HDP'den skandal sözde soykırım paylaşımı
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
Yorumlar