Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Akhisarspor, finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Akhisarspor ile Ümraniyespor Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaştı.

21. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Bilal Kısa'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cikalleshi, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Barbosa'ya aktardı. Barbosa'nın şutunda, top az farkla auta gitti.

28. dakikada Akhisarspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Bilal Kısa'nın şutunda kaleci Burak Öğür golü önledi.

36. dakikada Akhisarspor, öne geçti. Yeşil-siyahlı ekibin kullandığı köşe vuruşunda Ümraniyespor savunmasının uzaklaştırdığı topu önünde bulan Bilal Kısa'nın ceza sahası yayı gerisinden şutu Cikalleshi'ye pas oldu. Altıpas önünde topu alan Cikalleshi'nin kaleciyle karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

57. dakikada Akhisarspor'da ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda topla buluşan Regattin'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

74. dakikada Ümraniyespor, beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Leandrinho'nun attığı şutta, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabaka, Spor Toto Süper Lig ekibi Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mehmet Cem Hanoğlu

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa, Lopes, Kadir Keleş, Sissoko, Zeki Yavru (Dk. 90 Eray Ataseven), Bilal Kısa (Dk. 62 Serginho), Regattin, Barbosa, Cikalleshi (Dk. 76 Bokila)

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Timur Temeltaş (Dk. 76 Madinda), Tarık Tekdal, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Leandrinho, Recep Aydın, Bahadır Taşdelen, Atabey Çiçek (Dk. 46 Vasilogiannis)

Gol: Dk. 36 Cikalleshi (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Tarık Tekdal, Dk. 16 Serkan Göksu (Ümraniyespor), Dk. 53 Bilal Kısa (Akhisarspor)

İstanbul'daki ilk maçı da 1-0 kazanan kupanın son şampiyonu Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonun ilk finalisti oldu.