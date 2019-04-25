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Ahmet Davutoğlu partisinden hemen istifa etmeli Fuat Uğur yerden yere vurdu

Ahmet Davutoğlu partisinden hemen istifa etmeli Fuat Uğur yerden yere vurdu

Ahmet Davutoğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı bildirinin yankıları sürerken, Davutoğlu'na bir sert eleştiri de Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'dan geldi.

Yeni parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yayınladığı deklarasyon tartışılmaya devam ediyor.

"Partimiz ve ülkemiz, hırslarına esir düşmüş dar ve çıkarcı bir çevrenin ikbal kaygılarına terk edilemez." diyen Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kaldırılmasını ve parlementer sisteme dönülmesini istemesini istemişti. 

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, bugünkü köşesinde Davutoğlu'nun çok konuşulan bu çıkışını sert bir dille eleştirdi.   

Yöntemi etik değil

"Evet, hemen istifa etmeli partiden. İhraç edilmeyi beklemesine gerek yok." ifadelerine yer veren yazar, Davutoğlu'nun yönteminin etik olmadığı görüşünde.

Yeni bir parti hazırlığı içinde olduğunu söylediği Davutoğlu'nun görüşmelerini aleni olarak yaptığına dikkat çeken Uğur, "Doğru yöntem bu değil. Koskoca bir profesöre yakışmıyor." dedi.

Erdoğan sayesinde Başbakan oldu

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sayesinde üniversitedeki o kürsüden başka makam yüzü göremeyecekken Başbakan oldu, ikbal gördü Sayın Davutoğlu." diyen yazar, Başbakanlık yaptığı dönemdeki tartışılan icraatlarını sıraladı.

Vize muafiyeti hayal oldu

Davutoğlu'nun 7 Haziran 2015 seçimlerinde başarısızlığın mimarı olarak tarihe geçtiğini savunan yazar, mültecilerle ilgili AB ile imzalanan geri kabul anlaşmasında Davutoğlu'nun pazarlıklarda zayıf kaldığını hatırlattı.

Davutoğlu'nun vize muafiyeti için 72 yasal kriteri yerine getirmeyi sineye çektiğini hatırlatan yazar,  "Vize muafiyeti aradan 4 yıl geçti artık koskoca bir hayal." diye yazdı. 

Fuat Uğur'un yazısının tamamı

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