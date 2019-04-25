5 yaşındaki çocukla ilgili yeni gelişme! 2 saat süreyle cinsel istismara uğramış

5 yaşındaki çocukla ilgili yeni gelişme! 2 saat süreyle cinsel istismara uğramış

İSTANBUL Küçükçekmece'de tecavüze uğrayan 5 yaşındaki küçük kızın sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler gelirken, olaya dair yeni detaylar ortaya çıktı.

5 yaşındaki çocukla ilgili yeni gelişme! 2 saat süreyle cinsel istismara uğramış - Sayfa 1

Küçükçekmece Kanarya mahallesinde meydana gelen olay infial yarattı. Cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki küçük kızın, 1-2 saat boyunca sapığın elinden kurtulamadığı ortaya çıktı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmayla ilgili olarak gizlilik kararı alınırken, sapığı yakalamak için emniyet özel ekip kurdu. 

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5 yaşındaki çocukla ilgili yeni gelişme! 2 saat süreyle cinsel istismara uğramış - Sayfa 2

Küçük kızın sağlık durumu : Kamuoyunda büyük infial yaratan olayın yeni gelişmelerine geçmeden önce küçük kızın sağlığı hakkında bilgiler aktaralım. Tecavüze uğrayan küçük kız kanlar içinde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. 2 gün yoğun bakımda kalan küçük kız dün akşam hastaneden taburcu edildi.

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5 yaşındaki çocukla ilgili yeni gelişme! 2 saat süreyle cinsel istismara uğramış - Sayfa 3

Olay sonrası ağır travma yaşayan küçük kız, Kanarya mahallesindeki evine döndü. Küçük kıza Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı sahip çıktı. Bakanlık hem küçük kıza hem de ailesine gerekli olan psikolojik ve hukuki desteğin sağlanacağını açıkladı. 

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5 yaşındaki çocukla ilgili yeni gelişme! 2 saat süreyle cinsel istismara uğramış - Sayfa 4

5 çocuklu ailenin, yaklaşık bir ay önce bir bebeklerinin daha dünyaya geldiği öğrenildi. Aile dostları, tecavüz mağduru küçük kızınsağlık durumunun iyi olduğunu ancak ailenin psikolojik durumu hakkında birşey söyleyemeyeceklerini belirtti.

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