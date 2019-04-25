5 yaşındaki çocukla ilgili yeni gelişme! 2 saat süreyle cinsel istismara uğramış

Olay sonrası ağır travma yaşayan küçük kız, Kanarya mahallesindeki evine döndü. Küçük kıza Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı sahip çıktı. Bakanlık hem küçük kıza hem de ailesine gerekli olan psikolojik ve hukuki desteğin sağlanacağını açıkladı.