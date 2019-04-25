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Mehmet Acet, Hulusi Akar'dan bomba kulis bilgisi paylaştı!

Mehmet Acet, Hulusi Akar'dan bomba kulis bilgisi paylaştı!

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Yeni yazısında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın S-400'ün Türkiye için ne kadar kıymetli olduğunu anlattıktan sonra "Daha açmadığımız kartlar var" dediğini aktardı.

Mehmet Acet, Bakan Hulusi Akar'ın bazı açıklamalarını aktardı. Acet "Sohbetimizde S-400 krizine dair sorularımız da oldu. Akar, bu sistemin Türkiye için ne kadar kıymetli olduğuna dair bir takım sözler sarf ettikten sonra, ‘Daha açmadığımız kartlarımız var’ dedi" ifadesini kullandı.

Güvenli bölge konusu

Mehmet Acet "Ankara’nın zor seçimi" başlığıyla yayımlanan yazısında "23 Nisan resepsiyonunda ayaküstü sohbet ettiğimiz Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a ‘Fırat’ın doğusu için düşünülen Güvenli Bölge konusunda ABD ile yapılan görüşmelerde bir ilerleme sağlandı mı? diye sordum" ifadesini kullandı. 

Acet, şunlara değindi:

"ABD ‘Kırmızı çizgi’ haline getirdi"

Amerikan tarafının, S-400 meselesini ‘Kırmızı çizgi’ haline getirdiğini artık herkes biliyor.Ankara’nın alternatif modeller üreterek, kaygıları giderecek müzakereler yapalım çağrısının, ‘Önce bu işten vazgeçin, sonra konuşalım’ ifadesinde karşılığını bulan sertçe bir duvara çarptığını da artık söyleyebiliyoruz.

Amerikalılar blöf mü yapıyor?

Farklı kademelerde resmi sıfatları olan Amerikalıların ‘Patriot alamazsınız, F-35 projesi yatar, sert yaptırımlar gündeme gelir, ekonominiz felakete sürüklenir’ gibisinden tehdit içerikli açıklamaları bit pazarına kadar düşmüş durumda.

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