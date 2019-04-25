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İtalya Kupası'nda ilk finalist Lazio

Anadolu Ajansı
İtalya Kupası'nda ilk finalist Lazio

Yarı final rövanş mücadelesinde Milan'ı tek golle mağlup eden Lazio, adını finale yazdırdı.

İtalya Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Milan'ı 1-0 yenen Lazio adını finale yazdırdı. 

Golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Milan'a konuk olan Lazio, 58. dakikada Joaquin Correa'nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve finale yükseldi. 

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 57. dakikada Samu Castillejo'nun yerine oyuna girdi. 

Lazio, finalde Atalanta-Fiorentina eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 

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