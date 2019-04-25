İtalya Kupası'nda ilk finalist Lazio
Anadolu Ajansı
Yarı final rövanş mücadelesinde Milan'ı tek golle mağlup eden Lazio, adını finale yazdırdı.
İtalya Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Milan'ı 1-0 yenen Lazio adını finale yazdırdı.
Golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Milan'a konuk olan Lazio, 58. dakikada Joaquin Correa'nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve finale yükseldi.
Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 57. dakikada Samu Castillejo'nun yerine oyuna girdi.
Lazio, finalde Atalanta-Fiorentina eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.