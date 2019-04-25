Ersun Yanal kurtarıcı diye geldi fos çıktı

Fenerbahçe'ye imza atarken “Bu takım ikinci yarının lideri olacak” diyen Ersun Yanal, kötü gidişata çare olamadı.

Phillip Cocu ile büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe’de tarihî başarısızlığa son vermesi beklenen Ersun Yanal da sezonun bitmesine beş hafta kala sarı-lacivertlileri küme düşme endişesinden kurtaramadı.

“Bu takım ikinci yarının lideri olacak” demişti

Ersun Yanal, imza atarken “Bu takım ikinci yarının lideri olacak” demişti. Ancak tecrübeli teknik adamın gelişinin ardından oluşan 14 maçlık puan durumu ise durumu özetliyor. Fenerbahçe, Yanal’ın gelişinin ardından baz alınan puan durumunda sekizinci sırada yer aldı.

14 maçta 19 puan topladı

14 maçta 19 puan toplayan sarı-lacivertliler, 4 galibiyet, 7 beraberlik ve üç mağlubiyet yaşadı. Sarı lacivertliler bu performansıyla, Ç. Rizespor, A. Alanyaspor ve İM Kayserispor gibi takımların gerisinde kaldı.