HABER /  FENERBAHÇE
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Ali Koç 4 yönetici yollayıp teklif götürdü: Bize gel hocam

Ali Koç 4 yönetici yollayıp teklif götürdü: Bize gel hocam

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ın yerine düşündüğü Abdullah Avcı'nın evine 4 yönetici arkadaşını yollayıp tecrübeli hocaya teklif götürdü.

Lig tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe’de teknik direktör kıyımı devam edeceğe benziyor. Cocu'yla sezonu açan Koeman'la devam ettikten sonra direksiyonu Ersun Yanal'a teslim eden Ali Koç, yeni sezona farklı bir hocayla girmenin hesaplarını yapıyor.

Alanya mağlubiyetinin ardından hocaya yönelik tepkiler artarken, yönetim içinden de birçok isim Yanal’la devam etmeme yönünde fikir beyan etti.

Trabzon kader maçı
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe tribünleri Ersun Yanal konusunda ikiye bölünmüş olsa da yönetimin kararı büyük ölçüde kesinleşmiş durumda. Özellikle Kadıköy’de oynanacak Trabzonspor karşılaşması tartışmalara yön verecek. Muhtemel bir mağlubiyet hâlinde Yanal’ın ipi çekilecek.

Avcı’nın evine gittiler
Hatta bu yönde kesin adımlar atılmış durumda. Fenerbahçe, adı sezon başında da gündeme gelen Abdullah Avcı ile görüştü. Dört yönetici, Ali Koç’un gözdesi olan Avcı ile evinde görüştü.

Avcı, sezon sonunu işaret etti
Önce Göksel Gümüşdağ ile temasa geçen Fenerbahçe, Başakşehir Başkanı’nın onayının ardından Avcı’yla kendi evinde bir araya geldi. Şampiyonluk mücadelesi verdiklerini hatırlatan Avcı, sezon sonunu işaret ederken kapıyı kapatmadı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Nazlı Çelik'ten Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki! Allah belanı versin
Nazlı Çelik'ten Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki! Allah belanı versin
City derbiyi kazandı şampiyonluğa koşuyor
City derbiyi kazandı şampiyonluğa koşuyor
Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçtı mı? Bahçeli açıklaması
Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçtı mı? Bahçeli açıklaması
Nasıl seçildi? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba "İmamoğlu" açıklaması!
Nasıl seçildi? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba "İmamoğlu" açıklaması!
Ahmet Davutoğlu partisinden hemen istifa etmeli Fuat Uğur yerden yere vurdu
Ahmet Davutoğlu partisinden hemen istifa etmeli Fuat Uğur yerden yere vurdu
CHP Oğuzeli İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy öldürüldü
CHP Oğuzeli İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy öldürüldü
ÖNCEKİ HABERLER
Bayern Münih, Almanya Kupası'nda finalde
Bayern Münih, Almanya Kupası'nda finalde
İtalya Kupası'nda ilk finalist Lazio
İtalya Kupası'nda ilk finalist Lazio
Gizil enerji ile ServiceMax elele dijital dünyaya taşıyor
Gizil enerji ile ServiceMax elele dijital dünyaya taşıyor
Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist oldu
Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist oldu
Larkin coştu Anadolu Efes Barcelona'yı paramparça etti
Larkin coştu Anadolu Efes Barcelona'yı paramparça etti
Ünlü isimler sessiz kalmadı Küçükçekmece'deki tecavüz olayına tepkiler çığ gibi büyüyor
Ünlü isimler sessiz kalmadı Küçükçekmece'deki tecavüz olayına tepkiler çığ gibi büyüyor
Ailesiyle tartıştı evini yaktı
Ailesiyle tartıştı evini yaktı
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
Yorumlar