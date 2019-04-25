Ali Koç 4 yönetici yollayıp teklif götürdü: Bize gel hocam

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ın yerine düşündüğü Abdullah Avcı'nın evine 4 yönetici arkadaşını yollayıp tecrübeli hocaya teklif götürdü.

Lig tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe’de teknik direktör kıyımı devam edeceğe benziyor. Cocu'yla sezonu açan Koeman'la devam ettikten sonra direksiyonu Ersun Yanal'a teslim eden Ali Koç, yeni sezona farklı bir hocayla girmenin hesaplarını yapıyor.

Alanya mağlubiyetinin ardından hocaya yönelik tepkiler artarken, yönetim içinden de birçok isim Yanal’la devam etmeme yönünde fikir beyan etti.

Trabzon kader maçı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe tribünleri Ersun Yanal konusunda ikiye bölünmüş olsa da yönetimin kararı büyük ölçüde kesinleşmiş durumda. Özellikle Kadıköy’de oynanacak Trabzonspor karşılaşması tartışmalara yön verecek. Muhtemel bir mağlubiyet hâlinde Yanal’ın ipi çekilecek.

Avcı’nın evine gittiler

Hatta bu yönde kesin adımlar atılmış durumda. Fenerbahçe, adı sezon başında da gündeme gelen Abdullah Avcı ile görüştü. Dört yönetici, Ali Koç’un gözdesi olan Avcı ile evinde görüştü.

Avcı, sezon sonunu işaret etti

Önce Göksel Gümüşdağ ile temasa geçen Fenerbahçe, Başakşehir Başkanı’nın onayının ardından Avcı’yla kendi evinde bir araya geldi. Şampiyonluk mücadelesi verdiklerini hatırlatan Avcı, sezon sonunu işaret ederken kapıyı kapatmadı.