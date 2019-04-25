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Erdoğan'dan et fiyatlarıyla ilgili önemli imza

Erdoğan'dan et fiyatlarıyla ilgili önemli imza

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı 25 Nisan 2019 perşembe (bugün) Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle birlikte et fiyatlarındaki dengeleme için alım-satım neticesinde oluşacak fark için kaynak sağlandı.

Et fiyatlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığının "Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nün yaptığı alım satım neticesinde oluşacak fark için 150 milyon lira kaynak sağlandı.

Kararın gerekçesi

"Hayvancılık faaliyetlerinin sürdürebilirilliğine katkı sağlamak, besiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında 2019 yılı için et piyasasını düzenlemek amacıyla" hazırlanan kararda şöyle denildi:

"Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü'nün ana statüsünün beşinci maddesinin ikinci fırkasına binaen; ihtiyaç duyulması halinde, ESK'nın et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla yapmış olduğu alım satımları neticesinde oluşacak fark, ESK tarafından hazırlanacak icmal karşılığında, 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ödenir."

Buna göre, karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli olan en fazla 150 milyon liralık kaynak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ödenecek.

Bu ödemeler için, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ziraat Bankası ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaya yetkilendirildi. Karara göre, ödemeler Ziraat Bankası'na aktarılmasından sonra yapılacak.

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