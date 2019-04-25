Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 12 Mayıs’taki kongre sonrası Mircea Lucescu’yu açıklayacak.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş2in milli takımla anlaşmasının ardından hoca arayışına giren Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, Mircea Lucescu'da karar kıldı.

Takvim'de yer alan iddiaya göre; Bir süre önce Rumen hoca ile yeni sezon için her konuda anlaşan Başkan Fikret Orman 12 Mayıs'taki kongre sonrasında Lucescu'yu resmen açıklayacak. Tecrübeli hocanın yeni sezonda Tayfur Havutçu ile birlikte Beşiktaş'ın başına geçmeye hazırlanıyor.

Mutluluk ve heyecan duyuyor

Rumen hocanın 2004 yılında ayrıldığı Beşiktaş'a geri dönecek olmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyduğu öğrenildi. Lucescu'nun birkaç nokta transferiyle büyük başarılar hedeflediği ortaya çıktı.



Yeni sezon hazırlıklarına başladı

Beşiktaş için şimdiden plan ve program yapmaya başlayan Lucescu'nun istikbal vaat eden oyuncuları belirlediği ve bunları Başkan Fikret Orman'la paylaşacağı gelen bilgiler arasında.