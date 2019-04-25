HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu

Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 12 Mayıs’taki kongre sonrası Mircea Lucescu’yu açıklayacak.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş2in milli takımla anlaşmasının ardından hoca arayışına giren Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, Mircea Lucescu'da karar kıldı.

Takvim'de yer alan iddiaya göre; Bir süre önce Rumen hoca ile yeni sezon için her konuda anlaşan Başkan Fikret Orman 12 Mayıs'taki kongre sonrasında Lucescu'yu resmen açıklayacak. Tecrübeli hocanın yeni sezonda Tayfur Havutçu ile birlikte Beşiktaş'ın başına geçmeye hazırlanıyor.

Mutluluk ve heyecan duyuyor
Rumen hocanın 2004 yılında ayrıldığı Beşiktaş'a geri dönecek olmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyduğu öğrenildi. Lucescu'nun birkaç nokta transferiyle büyük başarılar hedeflediği ortaya çıktı.


Yeni sezon hazırlıklarına başladı
Beşiktaş için şimdiden plan ve program yapmaya başlayan Lucescu'nun istikbal vaat eden oyuncuları belirlediği ve bunları Başkan Fikret Orman'la paylaşacağı gelen bilgiler arasında. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan et fiyatlarıyla ilgili önemli imza
Erdoğan'dan et fiyatlarıyla ilgili önemli imza
Ali Koç 4 yönetici yollayıp teklif götürdü: Bize gel hocam
Ali Koç 4 yönetici yollayıp teklif götürdü: Bize gel hocam
Mehmet Acet, Hulusi Akar'dan bomba kulis bilgisi paylaştı!
Mehmet Acet, Hulusi Akar'dan bomba kulis bilgisi paylaştı!
Nazlı Çelik'ten Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki! Allah belanı versin
Nazlı Çelik'ten Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki! Allah belanı versin
City derbiyi kazandı şampiyonluğa koşuyor
City derbiyi kazandı şampiyonluğa koşuyor
Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçtı mı? Bahçeli açıklaması
Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçtı mı? Bahçeli açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Bayern Münih, Almanya Kupası'nda finalde
Bayern Münih, Almanya Kupası'nda finalde
İtalya Kupası'nda ilk finalist Lazio
İtalya Kupası'nda ilk finalist Lazio
Sen Anlat Karadeniz 50. bölüm fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 50. bölüm fragmanı
Nasıl seçildi? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba "İmamoğlu" açıklaması!
Nasıl seçildi? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba "İmamoğlu" açıklaması!
Ahmet Davutoğlu partisinden hemen istifa etmeli Fuat Uğur yerden yere vurdu
Ahmet Davutoğlu partisinden hemen istifa etmeli Fuat Uğur yerden yere vurdu
Erkenci Kuş 39. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 39. bölüm 2. fragmanı
CHP Oğuzeli İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy öldürüldü
CHP Oğuzeli İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy öldürüldü
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Yorumlar