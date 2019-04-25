HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Sabih Kanadoğlu yine ortaya çıktı! Yeni sistemle ilgili skandal sözler

Sabih Kanadoğlu yine ortaya çıktı! Yeni sistemle ilgili skandal sözler

2007 yılında 367 şartını ortaya atarak Cumhurbaşkanı’nı Meclis’in seçmesine engel olan isim Sabih Kanadoğlu yine ortaya çıktı. Kanadoğlu yeni sistemle ilgili skandal ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı’nı Meclis’in seçmesine engel olan Sabih Kanadoğlu yeniden hortlayarak Türkiye Hükümet Sistemi'ni eleştirdi.

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla düzenlediği “Milli Mücadelenin 100. Yılında Ulusal Egemenlik ve ADD’nin Tarihi Sorumluluğu”Sempozyumu, Av. Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Yeni sisteme "ucube" dedi

Sempozyumda, Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu  Türkiye'nin yönetiliş şekliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kanadoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin  hükümet sistemini “ucube” bir rejim olarak niteledi.

Skandal sözler

Kanadoğlu Cumhuriyetin değiştirilemez iki maddesinin adının aynı kaldığını ama içinin boş kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu, gerçekte bir tek adam rejimidir. Cumhuriyetin değiştirilemez 2. maddesinin aynen muhafaza edildiğini ama içeriğinin tamamen boşaltıldığını görüyoruz. Kuvvetler ayrılığı ilkesi anayasada yerini muhafaza etmektedir ama gerçekte yoktur. Yasama, kendi bütçesini yapamaz hale getirilmiştir. Yürütme de tek adamın emrindedir. Yargı zaten bağımsız değildir. Özellikle 12 Eylül 2010 anayasa referandumu ile tek adama biat eden bir ‘yargı’ bütünüyle oluşturulmuştur”

SON DAKİKA HABERLERİ
Garanti Bankasının ismi değişiyor yeni adı ne olacak
Garanti Bankasının ismi değişiyor yeni adı ne olacak
Zajc kulübeye mahkum oldu rest çekti
Zajc kulübeye mahkum oldu rest çekti
Ersun Yanal kurtarıcı diye geldi fos çıktı
Ersun Yanal kurtarıcı diye geldi fos çıktı
Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu
Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan'dan et fiyatlarıyla ilgili önemli imza
Erdoğan'dan et fiyatlarıyla ilgili önemli imza
Ali Koç 4 yönetici yollayıp teklif götürdü: Bize gel hocam
Ali Koç 4 yönetici yollayıp teklif götürdü: Bize gel hocam
ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Acet, Hulusi Akar'dan bomba kulis bilgisi paylaştı!
Mehmet Acet, Hulusi Akar'dan bomba kulis bilgisi paylaştı!
Bayern Münih, Almanya Kupası'nda finalde
Bayern Münih, Almanya Kupası'nda finalde
Jet Sosyete yeni sezon 23. bölüm 2. fragmanı
Jet Sosyete yeni sezon 23. bölüm 2. fragmanı
Nazlı Çelik'ten Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki! Allah belanı versin
Nazlı Çelik'ten Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki! Allah belanı versin
İtalya Kupası'nda ilk finalist Lazio
İtalya Kupası'nda ilk finalist Lazio
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
City derbiyi kazandı şampiyonluğa koşuyor
City derbiyi kazandı şampiyonluğa koşuyor
Elimi Bırakma 38. bölüm 2. fragmanı
Elimi Bırakma 38. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar