Sabih Kanadoğlu yine ortaya çıktı! Yeni sistemle ilgili skandal sözler

2007 yılında 367 şartını ortaya atarak Cumhurbaşkanı’nı Meclis’in seçmesine engel olan isim Sabih Kanadoğlu yine ortaya çıktı. Kanadoğlu yeni sistemle ilgili skandal ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı’nı Meclis’in seçmesine engel olan Sabih Kanadoğlu yeniden hortlayarak Türkiye Hükümet Sistemi'ni eleştirdi.

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla düzenlediği “Milli Mücadelenin 100. Yılında Ulusal Egemenlik ve ADD’nin Tarihi Sorumluluğu”Sempozyumu, Av. Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Yeni sisteme "ucube" dedi

Sempozyumda, Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu Türkiye'nin yönetiliş şekliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kanadoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hükümet sistemini “ucube” bir rejim olarak niteledi.

Skandal sözler

Kanadoğlu Cumhuriyetin değiştirilemez iki maddesinin adının aynı kaldığını ama içinin boş kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu, gerçekte bir tek adam rejimidir. Cumhuriyetin değiştirilemez 2. maddesinin aynen muhafaza edildiğini ama içeriğinin tamamen boşaltıldığını görüyoruz. Kuvvetler ayrılığı ilkesi anayasada yerini muhafaza etmektedir ama gerçekte yoktur. Yasama, kendi bütçesini yapamaz hale getirilmiştir. Yürütme de tek adamın emrindedir. Yargı zaten bağımsız değildir. Özellikle 12 Eylül 2010 anayasa referandumu ile tek adama biat eden bir ‘yargı’ bütünüyle oluşturulmuştur”