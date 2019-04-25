Seçim yenilenecek mi? Sarıkaya'dan çok konuşulacak çıkış: Prof. Zihni Sinir hocam işe başlamış

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İBB seçimleriyle ilgili "Kendini partili görenler de seçim iptaline yönelik önerilerini süratle hazırlayıp AK Parti’ye yollamış"diye yazdı.

Muharrem Sarıkaya, "Bunların içinde biri var ki bir üniversitenin akademik kadrosundan geliyor olması bir yana içeriği de oldukça önemli ve ilginç" diye konuştu.

Sarıkaya, "Seçimin şeffaflığı" başlığıyla yayımlanan yazısında "İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin Cumhur İttifakı’nın taraflarının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nezdindeki girişimleri dikkat çekiciydi" görüşünü dile getirdi.

"AK Parti’de iki görüş var"

Sarıkaya şunlara değindi:

Bir noktaya işaret etmeliyim ki AK Parti’de iki görüş var; sayısı az olmakla birlikte bir kesim iptal için var gücüyle çabalıyor.

Diğer grup ise YSK’nın daha fazla zorlanmaması gerektiğine inanıyor; var olan seçim sonucuna ve YSK kararına herkesin saygı göstermesi gerektiğinin altını çiziyor.

Bir daha seçime gidilmesi halinde ortaya çıkabilecek kaygılara işaret ediyor.

"Prof. Zihni Sinir hocam işe başlamış"

Sarıkaya, "Uzun yıllardır özlemini çektiğim Prof. Zihni Sinir hocam anladım ki üniversitede işe başlamış; 'proceler külliyatına…' yeni formüller eklemeye koyulmuş…" diyerek yapılan öneriyi açıkladı.

Özetle, şu öneride bulunulmuş:

Geçilen başkanlık sistemine göre, ilk turda yüzde 50 artı biri bulamayan adaylardan en çok oy alan ikisi ikinci turda yeniden yarışır. Bu uygulama Başkan’ın alt yansıması olan belediye başkanları için de geçerli olmalı. Sistem ülkenin bütününde uygulandığına göre yüzde 50 artı birden aşağı oy alan belediye başkanları ikinci tur seçime girmeli…