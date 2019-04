Fiyaskoya bak! 1 golün bedeli dudak uçuklattı

Kanarya bu sezon iki transfer döneminde 26 milyon 740 bin euroluk harcama yaptı. Fener’in kadrosuna bu sezon katılan isimler ligde sadece 16 gol atarken, her gol 1 milyon 671 bin euroya (11 milyon TL) geldi.

Fenerbahçe'nin bu sezon transferde yaşadığı hüsran, rakamlara da yansıdı. Sarı-Lacivertli takım sezon başında 11, ara transfer döneminde de 5 futbolcuyu kadrosuna kattı. Yeni transferlerin kulüplerine bonservis bedeli ve kiralık ücreti olarak 26 milyon 740 bin euro ödendi. Bu isimlerden kimisi hiç oynamadı, kimisi kiralık gönderildi, kimisi de kadro dışı kaldı.

Her bir golün değeri 1 milyon 162 bin euro

Star'ın haberine göre; 16 yeni transferden 8’i Süper Lig’de toplam 16 gol atabildi. Bu oyuncuların şu ana kadar ligde attığı her bir golün bedeli 1 milyon 671 bin euroya (Yaklaşık 11 milyon lira) geldi. Yeni isimler tüm resmi maçlarda ise 23 gol kaydettiler. Resmi maçlar dikkate alındığında ise her bir golün değeri 1 milyon 162 bin euro (Yaklaşık 7 milyon 650 bin lira) oldu. Yeniler ayrıca resmi maçlarda 7 de asiste imza attı.

En verimlisi Ayew oldu

Sarı-Lacivertli ekibe yeni katılan isimler arasında en faydalısı Andre Ayew oldu. Ganalı futbolcu attığı 5 golün tamamını ligde kaydederek üzerine düşen görevi az da olsa yaptı.

Slimani hayal kırıklığı yarattı

Slimani tüm resmi maçlarda 5 gol atsa da ligde sadece 1 golde kalırken, kadro dışı kalmaktan kurtulamadı. Frey de yine resmi maçlarda 5 kez fileleri havalandırdı ve bunların 3’ünü ligde attı. Moses’tan da ligde 2 gol geldi.