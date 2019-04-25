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Atletico, Barcelona'nın şampiyonluğunu erteledi

Anadolu Ajansı
Atletico, Barcelona'nın şampiyonluğunu erteledi

La Liga'nın 34. haftasında Atletico Madrid sahasında Valencia'yı 3-2 yendi. İkinci sıradaki Atletico Madrid ile arasında 9 puan fark olan lider Barcelona, cumartesi günü Levante'yi yenerse şampiyon olacak.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında Atletico Madrid sahasında oynadığı maçta Valencia'yı 3-2 yenerek Barcelona'nın şampiyonluğunu ilan etmesini erteledi.

Karşılaşmada ev sahibi Atletico Madrid'in gollerini Alvaro Morata (Dk. 8), Antoine Griezmann (Dk. 49) ve Angel Correa (Dk. 81), Valencia'nın gollerini ise Kevin Gameiro (Dk. 35) ve Dani Parejo (Dk. 77 - penaltıdan) attı.

Kaleye 25 metre uzaklıktan vuruşuyla Valencia ağlarını havalandırarak Atletico Madrid'e galibiyeti getiren Correa, yaklaşık 6 ay sonra La Liga'da gol attı.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Atletico Madrid puanını 71'e çıkartırken, ligi ilk 4'te tamamlayarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren Valencia 52 puanla 5. sırada bulunuyor. 

La Liga'da ikinci sırada yer alan Atletico Madrid ile arasındaki puan farkı 9 olan lider Barcelona, 27 Nisan Cumartesi günü Nou Camp Stadı'nda oynayacağı Levante maçını kazanması halinde şampiyon olacak.

Bu sezon tüm kupalarda yoluna devam eden Barcelona, Kral Kupası'nda 25 Mayıs'ta Valencia'ya karşı final maçını oynayacak. Katalan takımı ayrıca Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1 ve 7 Mayıs tarihlerinde İngiltere'nin Liverpool takımıyla karşılaşacak.

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