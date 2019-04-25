AK Parti yerel seçim sonuçlarını değerlendirmek için kampa giriyor

AK Parti 31 mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirmek için 3 gün Kızılcahamam'da kampa girecek. Kampta bir çok isim sunum yapacak.

Kızılcahamam'da kamp gerçekleştirecek olan AK Parti'de, Mehmet Özhaseki "Yerel Yönetimler" sunumu yapacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kamp, 26, 27 ve 28 Nisan'da Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek.

Partinin üst düzey isimleri orada olacak

Kampa AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, kadın ve gençlik kolları MYK üyeleri, il kadın ve gençlik kolları başkanları, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları, büyükşehir belediye meclis başkanvekilleri, il genel meclis başkanları ile kabine üyeleri katılacak.

Erdoğan kapanış konuşması yapacak

Erdoğan'ın 27 Nisan Cumartesi günü yapacağı açılış konuşması ve 28 Nisan Pazar günü yapacağı kapanış konuşması, basına açık olacak.Basına kapalı bölümlerde ise çeşitli sunumlar yapılacak.

Mehmet Özhaseki'den yerel yönetimler sunumu

Bu doğrultuda ilk gün açılış konuşması sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Yerel Yönetimler" ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da "Çevre, Şehir ve Kültür" konulu sunumlar yapacak.

Berat Albayrak ekonomi sunumu gerçekleştirecek

İlk günün ikinci bölümünde ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından birer sunum yapılacak. Toplantının son gününde ise yine basına kapalı olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi sunumu gerçekleştirecek. Genel istişare ve değerlendirmenin ardından da Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla kamp sona erecek.