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Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Ajax'tan sıradışı ceza

Ajax, yeni transferini eğlenceli bir şekilde duyurdu. Hollanda ekibi, kulübe transfer olmadan önce taraftara küfürlü mesajlar atan kaleci Kjell Scherpen‘e ilginç bir ceza verdi.

Hollanda'nın köklü ekiplerinden Ajax, FC Emmen forması giyen 19 yaşındaki kaleci Kjell Scherpen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 

Hollanda devi transferi ilginç bir videoyla duyurdu. Kulüp yetkilileri,  Kjell Scherpen’in 12 yaşındayken Ajax hakkında yazdığı küfür içerikli tweetlerini tespit etti. 

“Ajax, bu ülkenin en güzel kulübü” Bunun üzerine genç oyuncuya ceza veren yetkililer, bir deftere 100 kere “Ajax, bu ülkenin en güzel kulübü” cümlesini yazdırdı.

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