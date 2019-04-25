Jeremain Lens istenmeyen adam ilan edildi

İngiliz medyası, Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen Jeremain Lens'in, Leeds United'a transfer olacağı iddialarını değerlendirdi.

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens'in Leeds United'a transfer olacağı iddiaları İngiltere basınında da geniş yer buldu. İngilizler bu iddiayı bakın nasıl yorumladı.

İşte o yorumlar...

"Lens, Sunderland'de iyi değildi.

''Leeds'in alternatif oyunculara ihtiyacı var ama bu Lens olmamalı."

"Lens Leeds'e uygun değil."

"Lens Leeds'e uygun değil."