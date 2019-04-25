İlk kez bir araya geldiler! Kritik zirvede Putin ve Kim'den işbirliği mesajı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinde iki büyük lider, Kore yarımadasında çözüm için işbirliği mesajı verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD’yle nükleer görüşmelerinin çıkmaza girdiği bir dönemde ziyaret ettiği Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştü.

İki lider, merakla beklenen görüşmenin ardından işbirliği mesajı verdi. Putin, Kuzey Kore’nin ABD’yle ilişkileri geliştirme çabalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Karşılıklı mesajlar

Putin, Rusya’nın Vladivostok kentindeki Uzak Doğu Federal Üniversitesi’ndeki görüşme öncesinde, Kuzey Kore’nin Güney Kore ve ABD ile ilişkilerini normalleştirme çabalarından memnuniyet duyduklarını belirtti. Kim de Putin’le temaslarının Kore yarımadasındaki sorunun çözümüne yardımcı olacağını belirtip, “Umarım anlamlı bir görüş alış verişinde bulunuruz” ifadelerini kullandı.

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