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Süper Lig'de perde yarın açılıyor

Anadolu Ajansı
Süper Lig'de perde yarın açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın ilk maçı yarın Medipol Başakşehir ile Göztepe arasında oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesi yarın oynanacak Medipol Başakşehir-Göztepe maçıyla başlayacak.

3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 30. haftada oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

28 Nisan Pazar:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

29 Nisan Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

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