Konut kredisi faiz oranları düşer mi tüketicileri ilgilendiren haber

Konut inşaat maliyetleri ve konut kredisi faiz oranları yeniden artış trendine girerken, uzmanlar yeniden tırmanışa geçen dolar kuruna ve yüksek repo faizlerine dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün İnşaat Maliyet Endeksleri ve İnşaat Sektörü Güven Endekslerini açıkladı. İnşaat maliyetleri Şubat ayında bir önceki senenin aynı dönemine oranla 27.44 artış gösterdi. Nisan ayında inşaat sektörü güven endeksi ise yine düşüş göstererek 53.9’a geriledi. Son açıklanan verilerde bina yapı izinleri ise 2018 sonunda yüzde 53 düşüş göstermişti.

Konut maliyetleri hızla artarken inşaat sektörüne güven geriliyor. Durum böyle olunca eldeki konut stokları bitene dek firmalar ve müteahhitler fiyat artışına gitmese de yakın dönemde konut fiyatlarında artış yaşanması kaçınılmaz hale gelecek.

2018’in yaz aylarından itibaren konut üretimi artan maliyetler karşısında yavaşlasa da stokta bulunan konutların fazlalığı ve stoktaki konutların acil nakde dönüştürme isteği karşısında konut fiyatlarında ciddi artış yaşanmadı.

Firmaların indirim ve konut kredisi kampanyaları ile düşük fiyatlarla satışa sunduğu konutların sonuna geliniyor. Konut kredisi faiz oranlarının yüksek olması dolayısı ile konut ihtiyacını ertelen tüketicilerin yakın zaman sonra konut fiyatlarında yaşanacak ciddi artışlarla karşı karşıya kalması tahmin ediliyor.

Konut kredisi faiz oranlarındaki yükselişte dolar kuru etkili oldu

Bankaların konut kredisi faiz oranları 2018 Ekim sonrasında yaklaşık 5 ay düşüş ivmesinde seyrettikten sonra Mart ayı itibariyle tekrar yükselişe geçti. Son bir ay içinde konut kredisi faiz oranları ortalaması 15 baz puan artarak yeniden yüzde 2’ye ulaştı. Konut kredilerinin yükselişinde tekrar hareketlenen dolar kuru etkili oldu.

Dolar kuru dün 5.89’a ulaşarak 15 Ekim sonrasında en yüksek seviyeye ulaştı. Uzmanlar doların bu seviyeler üzerine yerleşilmesi durumunda TL'de kaybın hızlanabileceği uyarısında bulundular.

İndirim kararı beklenmiyor

Konut kredisi faiz oranlarının durumunu belirleyecek olan en önemli verilerden biri de bugün açıklanacak. TCMB repo faiz oranlarını bugün yeniden belirleyecek. Eylül 2018’den yüzde 24’e çıkan para politikası faiz oranları halen aynı seviyede devam ediyordu. Doların oluştuğu baskı sonrası Merkez Bankası’nın yarın gerçekleştireceği para politikası toplantısından da indirim kararı beklenmiyor.

Dolar kurunda yaşanan yükseliş son bulmadan repo faizleri de daha düşük seviyelere inmeden konut kredisi faiz oranlarında düşüş beklenmiyor. Bankaların likiditeye ulaşımda yaşadıkları zorluk ve piyasa risklerini değerlendiren uzmanlar yakın zaman da kredi faizlerinde indirim beklemediği gibi artışlarında olası olabileceğini öngörüyor.

Konut Kredisi Hesaplama

Kredi Pazarı’nın araştırmalarına göre güncel olarak en uygun konut kredisi faiz oranı Ziraat Bankası’nın uyguladığı yüzde 1.45 seviyesinde. Bu oran üzerinden 150.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde ise kredinin aylık taksit tutarları 2.645 TL, vade sonunda yapılan toplam geri ödeme miktarı da 317.400 TL’ ye karşılık geliyor.