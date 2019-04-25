İbrahim Kiras, Kızgın demir nasıl soğur? deyip trollere saydırdı: Dar bir fanatik kitle

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, seçimle ilgili yeni yazısında "Yerel seçim sonuçlarına gösterilen tepki, AK Parti tabanında sevimli bulunmuyor" dedi.

Kiras, "Parti medyasının veya internet trollerinin heyecanlandırabildiği dar bir fanatik kitlenin tepkileriyle bunu karıştırmamak gerektiği ortada" ifadelerini kullandı.

"Bir arayış ve bulamayış döngüsü"

Kiras'ın "Kızgın demir nasıl soğur?" başlığıyla yayımlanan yazısında şuna değindi:

Nitekim Erdoğan seçimin hemen ardından “Başkanlığı CHP almış olsa da İstanbul ve Ankara belediyelerinde meclis çoğunluğu bizde, her istediklerini yapamazlar” diyerek parti tabanını sakinleştirmeye ve sonucu kabullenmeye yönelik bir tutum sergilemişti. Ama kısa süre içinde bundan vazgeçip seçim sonucunu kabul etmeme tavrını benimsemiş görünmesi, tıpkı kızgın demir çıkışının gerisini getirmekten imtina edişi gibi bir arayış ve bulamayış döngüsünün sonucu galiba.

"İki çaresiz seçenekten birini tercih etme zorunluğu"

Kiras, "Özellikle İstanbul’da seçimin tekrarlanmasının doğurabileceği risk çıplak gözle bile görünür durumdayken böyle bir riskin göze alınabilmesinin siyasi rasyonalite içinde izahı mümkün değil. İki çaresiz seçenekten birini tercih etme zorunluğu denebilir belki" diye konuştu.

En büyük risk vurgusu

"Bu arada şu da var" diyen Kiras sözlerini şöyle sürdürdü: AK Parti’nin oy aldığı tabanın daralması önemli bir problem ama bundan daha önemli olan, hitap ettiği veya dilini konuşabildiği toplumsal kitlenin giderek daralmakta oluşu. Bir siyasi hareket için aslında en büyük risk budur.

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