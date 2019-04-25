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Apple AirPods 2'nin ardından 3 için harekete geçti

Apple AirPods 2'nin ardından 3 için harekete geçti

Geçtiğimiz aylarda kablosuz kulaklığı AirPods 2'yi kullanıcıların beğenisine sunan Apple, AirPods 3 için çalışmalarına başladı.

Pek çok yeniliğin yanında şarj kasasının kablosuz şarj olma özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken AirPods 2'nin ardından 3 için kollayı sıvayan şirket, 2020'nin başlarında ürününü pazara sunmayı planlıyor.

En erken gelecek yıl başlarında satışa sunulması planlanan AirPods 3'ün en dikkat çeken özelliği ise gürültü önleme teknolojisi olacak.

AirPods kullanan kullanıcıların en çok şikayet ettiği dışarıdaki gürültünün konuşmaya yansıması sorununu önlemek için AirPods 3'te özel bir teknoloji kullanılacak. AirPods 3 ile kullanıcılar, gürültü sorunundan kurtulmuş olacak.

Batarya ömrü daha kısa olabilir

Öte yandan gürültü önleme teknolojisi bataryaya da ek bir yük anlamına geliyor. Apple bu konuda bir geliştirme yapmadığı taktirde AirPods'un batarya ömrünün daha kısa olması bekleniyor.

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