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Hayrettin Karaman dindarları bombaladı! Eline para geçen dindarlar israfta dinsizleri geçti

Hayrettin Karaman dindarları bombaladı! Eline para geçen dindarlar israfta dinsizleri geçti

İslam Hukuku ve fıkıh konularında sözü otorite sayılan ünlü ilahiyatçı Hayrettin Karaman bugünkü yazısında dindarları topa tuttu. Karaman 'eline para geçen dindarlar israfta dinsizleri geçti' dedi.

Prof. Hayrettin Karaman, Yeni Şafak'ta "Ahlak herkese lazım" başlığıyla yayımlanan yazısına "Kendi ahlaksızlığını bir şekilde meşrulaştırıp veya bunu bile yapmadan yoluna devam edip başkalarına ahlak dersi vermek de bir çeşit ahlaksızlıktır" ifadesiyle başladı. 

Bizim alandan birkaç örnek vereyim diyen Karaman, vaktiyle İmam Hatip mezunlarının ilâhiyat dışındaki yükseköğretime geçişlerinin önüne engeller konulduğunu ve  birçok ‘dindar’ Müslüman ve İlahiyat mezunu velilerin çocuklarını İmam Hatip’ten aldılarını veya oraya göndermedilerini, yani dünyayı ahirete, maddî imkânı Allah rızasına tercih ettilerini söyledi.

Eline para geçen dindarlar israfta dinsizleri geçti

Son yıllarda okullara Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve İslam Bilgisi derslerinin konulduğunu, zorunlu olmayan bu dersleri seçenlerin sayısının az olmasından yakınan Karaman; ''eline para geçen ve zengin olan ‘dindarlar’, lüks ve israfta dinsiz veya dini hayatı gevşek/kusurlu olanları fersah fersah geçtiler'' ifadelerini kullandı.

Başörtü engeli kalktı ama örtülü açıklar ortaya çıktı

Müslümanca örtünmenin ictimai hayata katılmaya engel olmaması için yıllarca mücadele ettiklerini vurgulayan Karaman bunun için çok bedeller ödendiğini, sonunda engellerin kalktığını ancak bu defa da sözde örtünenlerin ‘örtülü açıklar’ nitelemesinin örneği haline geldiğine dikkat çekti.

Birçok dindar işadamı hakkı verme ve liyakati gözetmiyor

Birçok ‘dindar’ işadamının işyerinde Müslümanca düzen, hakkını verme ve liyakati gözetmediğini söyleyen Karaman yazısını şu sözlerle bitirdi: ''Biz ne kadar ahlaklı olursak bizi yönetenler de o kadar ahlaklı olurlar; onlar gökten inmediler, bizden çıktılar. Durum bundan ibarettir, tercihler yapılırken ayaklarımız gerçek durumun üstünde olsun."

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