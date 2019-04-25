5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık bulundu mu? Küçükçekmece olayı

KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde 5 yaşındaki küçük kıza tecavüz olayında sapık hala yakalanmış değil, küçük kızın sağlık durumunda ise gelişme var.

Küçükçekmece'de meydana gelen olayda evinin önünde oynayan 3 çocuk, size para vereceğim diyen bir kişi tarafından karşı binanın kuytu bir köşesine götürüldü. 2 çocuk adamın elinden kurtulup kaçarken, 5 yaşındaki küçük kız cinsel tacize maruz kaldı. Olay yerinden kaçan çocuklar durumu ailelerine 'orada ayıp şeyler oluyor' diye aktarınca mahalle ayağa kalktı. Sapık olay yerinden kaçarken küçük kız kanlar içinde bulundu. Annesi yeni doğum yapmış olan 5 yaşındaki kız, hemen hastaneye kaldırıldı.

Küçük kızın son durumu

Olay toplumda büyük infial yaratırken küçük kızın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler var. 2 gündür yoğun bakımda olan küçük kız hayati tehlikeyi atlattı. Taburcu edilen küçük kızın psikolojik travma yaşadığı öğrenildi. Küçük kıza Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı sahip çıktı. Bakanlık hem küçük kıza hem de ailesine gerekli olan psikolojik ve hukuki desteğin sağlanacağını açıkladı.

Sapık bulundu mu?

Emniyet kaynakları, olayın Pazartesi günü saat 14:00 civarında gerçekleştiğini, ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini fakat henüz somut bir bulguya varılamadığını söyledi.